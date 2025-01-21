GÂçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ê¿ÈøÁÔ»á¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£Ê¿Èø»á¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖËÍ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä·ªÅìÅ¹¤Ç1·î¤Î10Æü¤è¤ê±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥­¥ã¥ê¥¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ­¤·¡Ö¿·