ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ç2025Ç¯1·î14Æü¤Ë¡¢»Ô¿¦°÷¤Î60ÂåÃËÀ­¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢»Ô¤ÏÃËÀ­¤¬»ö¸ÎÁ°¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ã®»Ô¡¦²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Î60ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢¾®Ã®»Ô¹¬3ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÂáÊáÅöÆü¡¢»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤Ç¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë