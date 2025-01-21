²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ò¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ç¤Ò¤­Æ¨¤²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢55ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¡¦°æ¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÃöÌÚ¹°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£20Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¹­Åç¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤·¤¿»þ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿72ºÐ¤Î½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ÃöÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï»Å»öÃæ¤Ç¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½