¿Í¤Î·ì¤òµÛ¤¤¡¢¶¯Îõ¤Ê¤«¤æ¤ß¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¥È¥³¥¸¥é¥ß¡ÊÊÌÌ¾¡¦ÆîµþÃî¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤Î¼¯ÉÍ¿Þ½ñ´Û¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ì»þÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¶î½üºî¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶è¤Ë¤è¤ë¤È13Æü¸áÁ°¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡ÖÃî¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀìÌç²È¤¬´ÕÄê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥³¥¸¥é¥ß¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤òÊÄº¿¤·¡¢´ÛÆâ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢4¥«½ê¤ÇÀÖ¹õ¤¤¿§¤ò¤·¤¿¥È¥³¥¸¥é¥ß¤Î¤Õ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢