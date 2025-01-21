¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±é²Î²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê71¡Ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¹¬»ÒÊÆ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÃæÀî¡£¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¬»ÒÊÆ¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö»³¸Å»Ö¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¹¬»ÒÊÆ¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾®ÎÓ¹¬»ÒÅÄ»º¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¡¼¤¹¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ