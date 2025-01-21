(c)Andreas Etter ¥É¥¤¥ÄÈ¯¡¦À¤³¦¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥¿¥ó¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬ÂÔË¾¤Î½éÍèÆü¡ª¾å±éºî¡ØPROMISE¡Ù¤Î¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÏ¢´ë²è¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¥É¥¤¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä½£Î©·à¾ì¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥¿¥ó¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¿¶ÉÕ²È¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¨¥¤¥¢¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì&#12540