»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÈâ¤ò¤Ò¤é¤¯¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡×¤«¤é¡¢¹¦¿ý¤Î±©¤ò¹­¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ´Êý°Ì¤Õ¤µ¤Õ¤µÈþ¥í¥ó¥°¤Þ¤Ä¤²¡×¤ÇÌÜÉý³ÈÄ¥¤¬³ð¤¦¥Þ¥¹¥«¥é¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥« ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« ¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¡ÊÁ´3ÉÊ¡Ë¤ò2·î21Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¹¦¿ý¥í¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¸½¹ÔÉÊ¤Î¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥­¥¹¥Ñ¥ó¥À¡¼ ¥í¥ó¥°¥í¥ó¥°¥í¥ó¥° EX¡×¤Ç¹¥É¾¤ÊÈþ¥í¥ó¥°´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥­¥ï¤Î¤Þ¤Ä¤²¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«