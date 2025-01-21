山西省にある華北油田沁水炭層ガス田の生産施設で設備を点検する従業員。（太原＝新華社配信）【新華社太原1月21日】中国山西省統計局は21日、2024年の同省の炭層ガス（コールベッドメタン、CBM）生産量が134億3千万立方メートルで過去最高を更新し、全国の同時期の炭層ガス生産量の約80.6％を占めたと明らかにした。炭層ガスは「炭鉱ガス」とも呼ばれ、石炭層から産出されるメタンを主成分とする非在来型天然ガスとして、そ
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