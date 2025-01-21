【ヤンマガWeb：「MFゴースト」芦ノ湖GT編】 無料公開期間：1月26日まで 「MFゴースト」 講談社は、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「MFゴースト」の第45話より92話までの無料公開を開始した。期間は1月26日まで。 これはしげの秀一氏のマンガ「MFゴースト」の完結を記念したもので、2月17日発売の「週刊ヤングマガジン」2025年12号を