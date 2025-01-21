西松屋チェーンがこの日の取引終了後、１月度（２４年１２月２１日～２５年１月２０日）の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比３．０％増と３カ月連続で前年実績を上回った。 気温の低い日が多かったことから、冬物衣料の売り上げが好調だった。また、育児・服飾雑貨の売り上げも伸長した。なお、全店売上高は同６．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS