¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£²Æ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß(35)¤Ë11Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×Æ»½Å¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦ËÒÌî¤Ï¡ÖÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤È¤­¤â¡¢¤Þ¤ê¤¢¤ÏÆ»½Å¤µ¤óÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¡¼¡¼¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ»½Å¤µ¤óÂçÂçÂçÂçÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£Æ»½Å¤µ¤æ¤ß