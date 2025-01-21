¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï21Æü¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ç½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØÃæµïÀµ¹­ON¡õON AIR¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å11¡§00¡Ë¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡ÄÃæµï¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØMC3¡ÙºòÇ¯12·î¤ÎÌÏÍÍÃæµï¤Î´§¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á°¿ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØÃæµïÀµ¹­¤ÎSome girl' SMAP¡Ù¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¡£SMAP²ò»¶Á°Æü¤È¤Ê¤ë2016Ç¯12·î31Æü¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤Ê¤ê