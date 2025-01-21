¸µ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÛØ»³º»Ìí¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯1·î19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ß¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ê¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¥­¥ã¥é¤ÈÆ±¤¸Ä¹¤µ¤Ë¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡×ÛØ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü¡×¡ÖÌó15?È±¤òÀÚ¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¡Ö¥æ¥ß¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥æ¥ß¥¢¤ÎÈ±·¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î