X(旧Twitter)が、TikTokのように動画を連続表示する専用のボタン「ビデオタブ」を追加しました。記事作成時点で、アメリカ限定で展開されています。you better not be making a dedicated video tab when I get homeme: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp— X (@X) January 20, 2025X is rolling out a dedicated vertical video feed for US users | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/20/x-is-rolling-out-a-dedicated-ve