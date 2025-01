昨年11月から12月にかけて、全国4都市計14公演のライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』を成功させたグローバルボーイズグループのJO1が、このツアーの追加公演として、4月20日と21日に念願の東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』を開催。その詳細が発表された。【ライブ写真】東京ドーム公演がサプライズで発表されたJO1『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』最終公演2月