ÂçÊ¬»Ô¤ÇµîÇ¯7·î¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î30Âå¤ÎÃËÀ­¤òÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¥¤ê¡¢¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢21Æü¡¢56ºÐ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¼®¸«¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯7·î¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÅö»þ34ºÐ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ­¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÅ´¥Ñ¥¤¥×¤Ç²¿ÅÙ¤âÃËÀ­¤ò²¥¤Ã¤Æ¡¢º¸¼ê¼ó¹üÀÞ¤äÆ¬ÉôÂÇËÐ¤Ê¤É¡¢Á´¼£2¤«·î¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃËÀ­¤Ï