ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡¢¹­Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î·±ÎýÃæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃ«ËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ö¼«±ÒÂâ¤Î¼Í·â¾ì¤¬²Ð¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×ÃæÃ«Âç¿Ã¤Ï¡¢º£·î17Æü¤Ë¹­Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä¹ÉÍ¼Í·â¾ìÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î·±Îý¤¬²Ð¸µ¤È¤Ê