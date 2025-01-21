¼¯»ùÅç¸©»°ÅçÂ¼¤ÎÎ²²«Åç¤Ç¤ª¤È¤È¤¤¡¢»³ÎÓ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢45»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤Ë¤Ï125¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸©ËÜÅÚ¤«¤é¤â¾ÃËÉ¤ä¼«±ÒÂâ¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢¾å¶õ¤«¤é³¤¿å¤ò¤Þ¤¯¤Ê¤É¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£