¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµßµÞ¼Ö½ÐÆ°·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î28Æü¤«¤é1·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎµßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¤Ï1957·ï¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ620·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞÄÌÊó¤Î·ï¿ô¤â1637·ïÁý¤¨¤Æ3535·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î·ï¿ô¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤±¤¬¿Í¤äÉÂµ¤¤Î¿Í