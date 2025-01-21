1·î21Æü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½¢Ç¤¼°¤ÇÀëÀÀ¤·¡¢Âè47Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢²¿¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤¬Àï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¢Ç¤¤ò¹µ¤¨¤¿19Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç»Ù»ý¼Ô¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤·¡¢¸øÌó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØÎò»ËÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¯¤µ¤Ç¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢½¢Ç¤½éÆü¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤òÂç¤­¤¯Å¾´¹¤µ¤»¤ë¤È¤âÀë¸À¡£´ØÀÇ