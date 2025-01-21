¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×½à·è¾¡¤Î¸³Ã´¤®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¾åµþÊó¹ð²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Âçºå»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¡£À¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤é¤¬ÅÏ¤·¤¿Éþ¤Ç½à·è¾¡¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ·è¾¡¤¤¤Ã¤¿¤«¤é±ïµ¯¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤