¥Ç¥£¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¤Ï1·î17Æü¡¢¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¹¥«¥é&¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢½é¤Î¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡Ö¥«¡¼¥ë¥í¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¥Ù¡¼¥¹¡×(1,650±ß)¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎPLAZA¡¦MINiPLA¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥«¡¼¥ë¥í¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é¥Ù¡¼¥¹Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤²¥á¥¤¥¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥«¡¼¥ë¥­¡¼¥×¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥À¥Þ¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¡£Â®´¥À­¤ËÍ¥¤ì¤¿±Õ¤¬¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Î¥«¡¼¥ë¤ò½Ö»þ¤Ë¥í¥Ã¥¯¡£Ä¾ÌÓ¤Þ¤Ä¤²¤âº¬¸µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¡¢¼¾µ¤