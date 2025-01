現地時間の2025年1月20日、ドナルド・トランプ氏がアメリカの第47代大統領に就任しました。大統領就任式の後に行われた記念パレードで、トランプ大統領を選挙戦で支えたイーロン・マスク氏が演説を行い、「ナチス式敬礼」を3度も行ったと話題になっています。Elon Musk seemingly makes Nazi gesture at Trump event - The Jerusalem Posthttps://www.jpost.com/international/article-838444Elon Musk Appears to Give Nazi Salut