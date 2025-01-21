¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¡Ê57¡Ë¤¬1ºÐ¤Î½éÂ¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ÖËÌÅÍ¾½2023Ç¯8·î¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë½»¤à¡¢Ä¹ÃË¤Îº´¡¹ÌÚ·òÇ·²ð¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¡Ê31¡ËÉ×ÉØ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¡£2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢ËÌÅÍ¤Î¼«Âð¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌÅÍ¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤È¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤ò¸ø