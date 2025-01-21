30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüÅÄ»°·¨¹â¡ÊÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òºß¹»À¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂè15²ó30ºÐ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥ÈÈ¯É½²ñ¡×¤¬16Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢ÆüÅÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£3¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬12Ç¯´Ö¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Ï1996Ç¯¤Ë¸©Æâ½é¤ÎÁí¹ç³Ø²Ê¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1Ç¯À¸¤«¤é¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Áí¹ç³Ø²Ê¶µ°é¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤â´Þ¤á¤¿Ä¹¤¤´ü´Ö¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30ºÐ¤Ï¡¢µÁÌ³¶µ°é½ªÎ»¸å15Ç¯¤È¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤Î60ºÐ¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢È¯