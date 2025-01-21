¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¾ï¼±¤ËÇû¤é¤ì¤ëºÊ¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤½÷¡×ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¡È¤·¤Ö¤·¤ÖºÆ¹½ÃÛÃæ¡É¤Î45ºÐÉ×¤¬¸ì¤Ã¤¿¥Û¥ó¥Í¼«Ê¬¤ÎÉÔÎÑ¤¬Ïª¸«¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¸¢¤ò¤â¤Ä¤Î¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Â¦¤À¡£ÉÔÎÑ¤·¤¿Â¦¤ËÎ¥º§¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éµö¤·¤ò¸ð¤¦¡×¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¤È³°ÇñÊóÆ»¡×¤ÇÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¢Î¥º§¤ÎºÝ¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤ÏÁ´ÉôÊû¤²¤ë¡×¤Èºâ»ºÂ£Í¿¤·¤¿²Î¼ê¤Ê¤É¡Ú¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§