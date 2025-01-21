USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.5210.0212.5611.05 1MO10.308.6110.659.99 3MO9.987.7910.359.28 6MO9.937.5210.219.14 9MO9.937.5410.259.15 1YR9.907.5510.229.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.4710.928.31 1MO12.1010.6