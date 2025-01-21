Åìµþ»þ´Ö11:09¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á76.74¡Ê-1.14-1.46%¡Ë ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆîÉô¹ñ¶­¤Ø¤ÎÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¸¶Ìý¤¬Ä«¤ËµÞÍî