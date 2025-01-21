¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ÄÌµ¤À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥·¥å¡¼¥º¡ª¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì¡ª1¥ß¥º¥Î¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º ¥Þ¥­¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼ 25¡×¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ëËüÇ½¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼