Joshua McElwee[¥Ð¥Á¥«¥ó»Ô¹ñ £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï£²£°Æü¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤òÁ°¤ËÁ÷¤Ã¤¿¹±Îã¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë½Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¶µ¹Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¿°ÜÌ±ÅªÈ¯¸À¤Ë¶¯¤¤È¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡¢¿À¤¬¡Ö±ÑÃÎ¤È¶¯¤µ¤È²Ã¸î¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦µ§¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢ÊÆ¹ñÌ±¤¬ÈË±É¤·¡¢Áþ°­¡¢º¹ÊÌ¡¢ÇÓ½ü¤Î¤Ê¤¤¡¢