ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤ÏºÇ¿·¤Î¾ÃËÉÇò½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼ÖÎ¾¤äµ¡ºà¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÈÇ¤Î¾ÃËÉÇò½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Î¾ÃËÉ»Î¤Çºî¤ë±þ±çÉôÂâ¤Î¡Ö¶ÛµÞ¾ÃËÉ±ç½õÂâ¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ç½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉÄ£¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤¬Â»²õ¤·¤Æ¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤Î¾®·¿²½¡¦»ñµ¡ºà¤Î·Ú