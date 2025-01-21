1·î21Æü Amazon¤Îkindle¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥¶¥­¥Þ¥ê»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤Î¥»ー¥ëÈÎÇä¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤Ï¸ÅÂå¥íー¥Þ»þÂå¤Î²¹Àôµ»»Õ¥ë¥·¥¦¥¹¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÁ¬Åò¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÀïÆ®¤ä²¹Àô¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¡£¸½ºß¤Ïkindle¥¹¥È¥¢¤ÇÁ´6´¬¤¬³Æ´¬99±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´´¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¹ç·×594±ß¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£