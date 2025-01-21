TI¥¢¥µ¥Ò¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿··¿GNSS¼õ¿®µ¡¡ÖGX2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2025Ç¯2·î3Æü¤è¤ê¹ñÆâÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ TI¥¢¥µ¥Ò¡ÖGX2¥·¥ê¡¼¥º¡×  TI¥¢¥µ¥Ò¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿··¿GNSS¼õ¿®µ¡¡ÖGX2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò2025Ç¯2·î3Æü¤è¤ê¹ñÆâÈÎÇä¡£¡ÖGX2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖGX2-C¡×¡¢¡ÖGX2-L¡×¡¢¡ÖGX2-A¡×¤Î3µ¡¼ï¤Ç¤¹¡£ ¡¦GX2-C²¼¸þ¤­(¹ºÂÇ¤ÁÍÑ)¥«¥á¥é¡Ü¼Ì¿¿Â¬ÎÌµ¡Ç½ÅëºÜ¡Ú¼Ì¿¿Â¬ÎÌµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÄ¾ÀÜÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤ºô¤ÎÃæ¤äÃæ±ûÊ¬Î¥