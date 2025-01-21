¡ÖÅÞ¤ÎÌäÂê¤À¤È¸·¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤­¤Á¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£º£½µÃæ¤ËÀâÌÀ¤Ç¤­¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÎ¢¶â3500Ëü±ß¤Ç¿¦°÷Î¬¼°µ¯ÁÊ¡¢¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×²ò»¶¤Ç¼«Ì±¤ÏÅÔµÄÁª¡È»à»ÓÎß¡¹¡É¡Ä¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¾®ÃÓ¡¦ÀÐ´Ý¡¦¶ÌÌÚÀÐÇË¼óÁê¤¬19Æü¤ÎNHK¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ç¤³¤¦È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÏÂçº®Íð¤ÎÍÍÁê¤À¡£ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÎ¢¶â