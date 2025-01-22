動物病院の診察室で、ペットと飼い主さんと日々向き合う獣医師の“思い”を紹介する当連載。第5回は、「マリーナ 街の動物病院」の院長・早乙女真智子先生にお話をうかがいました。（この連載はペットの健康診断を推進する獣医師団体、一般社団法人Team HOPEと共同でお届けしています）物言わぬ動物は小さな子どもと同じ「動物たちはとても我慢強い。そして飼い主さんは、愛犬・愛猫がいつも健康だと思っていることも少なくあり