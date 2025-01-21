¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆé¤¬Îø¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¤ËË°¤­¤Æ¤­¤¿¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¤·¤é¤¤¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ø¤Î¤ê¤·¤ã¤ÖÆé¡Ù¡£¤Î¤ê¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¤ÎÆé¤Ë´¶·ã¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ª¤À¤·¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¤¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡ª¡Ø¤Î¤ê¤·¤ã¤ÖÆé¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë