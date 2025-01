【モデルプレス=2025/01/21】timelesz(タイムレス)の佐藤勝利が20日、ラジオ番組「レコメン!」(文化放送/毎週月〜木曜よる10時〜)内の番組「timeleszのQrzone」(文化放送/月曜深夜0時5分〜)に出演。Hey! Say! JUMPのコンサートの感想を語った。【写真】timelesz、新体制後初アリーナツアーで新たな試み◆佐藤勝利、Hey! Say! JUMPのコンサート見学「多幸感にあふれるライブ空間」Hey! Say! JUMPのドームコンサートを見学