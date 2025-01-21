£²£°Æü¡¢ËÌµþ¹ÒÅ·Èô¹ÔÀ©¸æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Á¥³°³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Á×ÎáÅìÈô¹Ô»Î¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­Ë§¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î21Æü¡ÛÃæ¹ñÍ­¿Í±§Ãè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÊÛ¸ø¼¼¤Ï21Æü¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÍ­¿Í±§ÃèÁ¥¡Ö¿À½®19¹æ¡×¤Î¾èÁÈ°÷¤¬2²óÌÜ¤ÎÁ¥³°³èÆ°¤ò´°Î»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£èñ°°Å¯¡Ê¤µ¤¤¡¦¤­¤ç¤¯¤Æ¤Ä¡Ë¡¢Á×ÎáÅì¡Ê¤½¤¦¡¦¤ì¤¤¤È¤¦¡Ë¡¢²¦¹ÀÂô¡Ê¤ª¤¦¡¦¤³¤¦¤¿¤¯¡Ë¤Î3Èô¹Ô»Î¤¬¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢