¿··¿¡Ö¡È¥¢¡¼¥Ð¥ó¡É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×ÅÐ¾ì¥È¥è¥¿¤Î¥É¥¤¥ÄË¡¿Í¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¡×¡Ê²ñ´ü2025Ç¯1·î10Æü¡Á19Æü¡Ë¤Ç¿··¿¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥á´é¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï2024Ç¯12·î¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿SUV¥¿¥¤¥×¤ÎBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡É¥¢¡¼¥Ð¥ó¡É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê50Ëç¡Ë¥«