生理の課題を語り合う中村美里さん(左)と、伊藤華英さん(右)photo by Noto Sunao(a presto)伊藤華英の For Your Smile 〜 女性アスリートの未来のために中村美里スペシャル対談(後編)インタビュー前編はこちら>>元競泳選手の伊藤華英さんと、柔道家の中村美里さんの対談前編では高校時代のコンディショニングの課題、とくに減量と生理について語り合った。対談後編ではさらに生理がもたらすスポーツにおける意外な