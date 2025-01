元競泳選手の伊藤華英さん(左)と柔道家の中村美里さん(右)photo by Noto Sunao(a presto)伊藤華英の For Your Smile 〜 女性アスリートの未来のために中村美里スペシャル対談(前編)競泳選手としてオリンピック北京大会とロンドン大会に出場した、伊藤華英さん。そして北京大会から3大会連続でオリンピックに出場した柔道家の中村美里さん。ともに長きにわたり日本を代表するトップアスリートとして活躍してきた。伊