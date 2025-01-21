[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£°Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿£²£°£²£³Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤òÅ±²ó¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¡¢°ÂÁ´À­¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹£Á£É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÈÌ¸ø³«Á°¤Ë¹ñËÉÀ¸»ºË¡¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À­¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤òÊÆÀ¯ÉÜ¤È¶¦Í­¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£