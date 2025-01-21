¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á155.69±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.35±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§156.33¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§155.10 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§155.05¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2025/01/20155.34 2025/01/17155.32 2025/01/16154.50 2025/01/15156.89 2025/01/14158.50 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹