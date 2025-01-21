STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSHOWbiz 2025¡×¤¬Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£1·î5Æü¡Á13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´13¸ø±é¡¢»öÌ³½ê¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÅìÀ¾¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢ÁíÀª90Ì¾¤¬ÅÁÅý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Ë¤ÏHiHi Jets¡¢Èþ ¾¯Ç¯¡¢7 MEN »ø¡¢Lil ¤«¤ó¤µ¤¤¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜµ¤¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¾¯Ç¯Ââ¡Ö¤«¤¬¤ä¤­¤ÎÆü¡¹