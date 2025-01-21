Patricia Zengerle[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¾å±¡¤Ï£²£°Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤Î½¢Ç¤¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª»á¤ÏÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶¯ÎÏ¤Ê»Ù»ý¼Ô¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î£²£°Æü¤Î½¢Ç¤¸å¤Ë»ØÌ¾¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿½é¤Î³ÕÎ½¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£