¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç»»¿ô¤ä±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥É¤µ¤ó¤¹¤¦¡×¡Ö¥È¥É±Ñ¸ì¡×¡£1Ìä10ÉÃÄøÅÙ¤Î´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Enuma, Inc.¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2015Ç¯¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¸ý¥³¥ß¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤ä½ÉÂê¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£¥È¥É¤µ¤ó¤¹¤¦¤Ï20¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎApp Store¡Ê»Ò