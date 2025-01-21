¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ/Daniel Roland/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê²ÝÂê¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÑ²½¤È´õË¾¤ÎÆü¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂÀ¯ºö¡×¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÄ¹´üÅª¤Ç¸øÀµ¤ÊÊ¿ÏÂ¡×¤òÃ£À®¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Öº£À¤µª¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë·Áºî¤é¤ì¤è