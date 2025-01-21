Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï£²£°Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î¹ñËÉÈñ¤¬ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡ËÈæ£²¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤ë£Ç£Ä£ÐÈæ£µ¡ó¤ÏÂç¤­¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÃæÆ»º¸ÇÉÀ¯¸¢¤Î²¼¡¢£²£²Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¼«¹ñ¤Î·³È÷¶¯²½¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÉð´ï»Ù±ç¤Î¤¿¤á·³»ö»Ù½Ð¤ò³ÈÂç