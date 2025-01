デザイナーの杉山巴南が手掛けるハンドニットや刺繍などの手仕事を特徴とするブランド「ハナスギヤマ(hanasugiyama)」が、ポップアップ「I hope it will be true.」を原宿で開催する。期間は1月24日から25日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、ブランドのセカンドコレクションとなる2025年春夏シーズンのアイテムの展示と受注販売を中心に展開。同コレクションは、杉山自身の春から夏の終わりにかけての大切な人