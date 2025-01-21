¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤ÎÆ°¤­¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£20Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜµòÃÏ¤Î¸òÎ®Àï¤ÇDHÀ©¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ³Æþ»¿À®ÇÉ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¸òÎ®Àï¤À¤±Á´¥Á¡¼¥à¤¬DHÀ©¤ÇÀï¤¦»î¤ß¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ï¡¢19Ç¯¤«¤é¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤âDHÀ©¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤­¤¿¡£Ìî¼ê9¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢